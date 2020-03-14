Тедеско остался недоволен качеством поля в Оренбурге

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру команды в матче 22-го тура Тинькофф — чемпионата России против «Оренбурга» (3:1).

— С точки зрения болельщиков была интересная игра, — сказал тренер в эфире «Матч Премьер». — Постоянные атаки, контратаки с голевыми моментами. Но для нас это был не лучший матч. Условия для футбола в Оренбурге не на нашей стороне: поле искусственное, очень сухое, его не поливают. Мяч ходит медленно. Это не дает проявить наши лучшие качества.