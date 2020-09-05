Тедеско объяснил, за что арбитры дают ему желтые карточки

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в интервью «СЭ» — о проявлении эмоций во время матчей и желтых карточек от арбитров.

— Вы были первым тренером в истории РПЛ, дисквалифицированным за перебор желтых карточек. Как вам удалось стать спокойнее в этом сезоне: поменялись вы или судьи?

— Не знаю даже. Наверное, и я, и они. Например, в последней игре я задал вопрос резервному арбитру, и он очень спокойно мне все объяснил. Мне такое отношение понравилось. Думаю, я всегда спокоен. Желтые карточки в прошлом году показывались в основном из-за того, что я выходил за пределы технической зоны. Один шаг — и сразу желтая карточка. В матче с «Арсеналом» я кричал нашим врачам, когда они пытались побежать на помощь футболисту: «Стойте, не выбегайте на поле!» Ведь тогда игроку пришлось бы уйти за пределы поля, и мы остались бы вдесятером. А судья увидел, как я кричу на врачей, и сразу дал мне желтую карточку. Если такие правила — окей, нет проблем. (Артем Калинин, Максим Алланазаров)

«Считаю, вклад тренера в результат переоценен. Хотя в «Шальке» мне говорили, что это 90 процентов». Интервью главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско