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Тедеско объяснил, почему выпустил Кокорина в стартовом составе против «Тамбова»

13:51
Александр Кокорин и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Александр Кокорин и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил, почему решил поставить в стартовый состав на матч 9-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова» нападающего Александра Кокорина.

— Кокорин в старте, потому что впечатлил в матче Кубка России? Она была полторы недели назад, а мы при выборе состава опираемся на то, как ребята отработали последние дни, — сказал в эфире «Матч Премьер» Тедеско. — Александр в этом плане проявил себя хорошо. С «Рубином» он, к сожалению, не смог выйти на поле из-за удаления Маслова, которое повлияло на ход матча и наши замены. Знаем, что у Саши достаточно долго не было игровой практики из-за травмы, его нужно подключать к игре.

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