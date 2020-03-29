Тедеско назвал игроков «Спартака-2», которые могут получить место в основной команде

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско выразил уверенность, что со временем в основе будет появляться больше молодых игроков, которые прошли школу московского клуба.

— Впечатления от «Спартака-2» хорошие, — сказал Тедеско в прямом эфире трансляции группы «Спартака» «ВКонтакте». — Сейчас с нами тренируется Паша Маслов, как пример. Мы наблюдали за ним на протяжении нескольких матчей, после этого пригласили в основную команду. И он хорошо проявил себя на сборах.

Дима Маркитесов выступал за молодежку и за дубль. У нас есть 7-9 игроков, у которых есть потенциал начать работать с первой командой. Нужно набраться терпения.