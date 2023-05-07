«Тату» выступили в Санкт-Петербурге перед матчем «Зенит» — «Спартак»

Музыкальная группа «Тату» выступила в Санкт-Петербурге перед матчем 26-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак».

Игра проходит на «Газпром Арене».

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 61 очком после 25 игр. Далее идут «Ростов» (50 очков, 26 матчей), «Спартак» (49, 25) и ЦСКА (48, 25).

«Зенит» досрочно станет чемпионом в случае победы над «Спартаком» или ничьей при условии потери очков ЦСКА в домашнем матче с «Оренбургом».