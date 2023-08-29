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Сегодня, 21:07

Ташуев рассказал, как Дзюбе выйти на прежний уровень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев прокомментировал инцидент с участием форварда «Локомотива» Артема Дзюбы, угрожавшего журналисту.

«Ясно, что он был неправ. Журналист имеет право задавать любые вопросы, потому что он находится на работе. Он может задать и неприятный вопрос. Когда Дзюба был на чемпионате мира ведущим нападающим, его фамилия была нарицательной для всей страны, ему же нравилось? Нравилось, конечно. Но, извините, ситуация в жизни меняется. Ты герой — тебя хвалят. Ты плохо играешь — тебя ругают. И ты получаешь огромные суммы по контракту, поэтому терпи. Надо уважать любую профессию. А журналист — да мало ли, о чем он спросил. Будь толерантен, нормально реагируй. Меня иногда забавляет, когда тренеры резко реагируют на вопросы журналистов», — приводит слова Ташуева «Газета.Ru».

Он также ответил на вопрос, может ли Дзюба еще принести пользу российскому футболу и «Локомотиву»

«Это возможно только в том случае, если он абстрагируется от всего, что ему мешает, будет тренироваться, работать и сконцентрируется на футболе. Надо понимать, что ему осталось от силы год-два. Значит, надо сосредоточиться на футболе и не отвлекаться. YouTube-каналы — это все хорошо, красиво. Но мой ему совет: пусть концентрируется на футболе, и все будет хорошо. Играть он умеет. Он должен осознавать, что он не один в команде, и должен помогать партнерам. Ему стоит извиниться перед прессой — не только перед одним журналистом — и дальше работать», — добавил Ташуев.

Ранее Дзюба в нецензурной форме высказался о работе комментатора Михаила Моссаковского на игре железнодорожников против «Краснодара» (1:1) в 5-м туре РПЛ.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/08/29/21175340.shtml
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Сергей Ташуев
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Кр. Советов 6 3 2 1 14-9 11
5
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
7
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
8
 Локомотив 6 2 3 1 10-9 9
9
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
10
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
11
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
12
 Сочи 6 2 0 4 8-8 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
14
 Факел 6 1 1 4 5-10 4
15
 Балтика 6 1 0 5 4-10 3
16
 Оренбург 6 0 2 4 4-13 2
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Урал – Ахмат
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Пари НН – Рубин
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2.09 17:30
Кр. Советов – Факел
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Краснодар – Спартак
 - : -
3.09 13:00
Оренбург – Сочи
 - : -
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Динамо

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