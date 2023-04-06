Тарханов ответил на вопрос о готовности возглавить «Химки»

Известный российский тренер Александр Тарханов ответил на вопрос о готовности возглавить «Химки».

«Готов ли я возглавить «Химки»? Если обратятся, рассмотрю предложение, конечно. Поступит предложение — поговорим. Безусловно, нет такого, что я против или не хочу идти в «Химки». Предложение готов рассмотреть», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Гогниев возглавлял подмосковную команду с сентября прошлого года. Под руководством 42-летнего специалиста «Химки» провели 19 матчей, в которых одержали 1 победу, трижды сыграли вничью и уступили в 15 встречах.

Исполняющим обязанности главного тренера «Химок» назначен Ринат Билялетдинов.

После 21-го тура команда с 13 очками занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.