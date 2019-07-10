Тарасова на встречу с болельщиками "Локомотива" позвал Семин

Экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов​ рассказал, почему приехал на встречу с болельщиками клуба. Травмированному игроку, передвигающемуся на костылях, вручили серебряные медали чемпионата России 2018/19, а болельщики поддержали его бурными аплодисментами.

– На эту встречу я бы сам не приехал, – цитируют "Известия" Тарасова. – Но главный тренер Юрий Павлович Семин лично позвал меня сюда. Большое спасибо ему за всё. Больше я ничего говорить не буду.

Тарасов выступал за "Локо" с 2010 года. В составе красно-зеленых он выигрывал чемпионат России, а также Кубок страны (трижды).

Дмитрия Тарасова позвали на встречу с болельщиками и вручили серебряные медали