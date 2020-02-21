Тарасов получил болезненный удар на тренировке
13:33
Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов не смог продолжить тренировку команды. Он получил болезненный удар во время занятия и сразу покинул поле.
Диагноз станет известен только после углубленного обследования, сообщили в пресс-службе казанского клуба. (Константин Алексеев)
Дмитрий Тарасов получил болезненный удар на тренировке и сразу покинул поле.— «Рубин» Казань (@fcrk) February 21, 2020
Диагноз узнаем только после обследования. pic.twitter.com/HR2FgpN9oD
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