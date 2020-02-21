Тарасов получил болезненный удар на тренировке

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов не смог продолжить тренировку команды. Он получил болезненный удар во время занятия и сразу покинул поле.

Диагноз станет известен только после углубленного обследования, сообщили в пресс-службе казанского клуба. (Константин Алексеев)