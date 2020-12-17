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Тарасов покинул «Рубин»

22:17
Дмитрий Тарасов. Фото ФК "Рубин"
Дмитрий Тарасов. Фото ФК "Рубин"

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов покинул казанцев, сообщается на официальном сайте клуба.

«В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов. «Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

33-летний хавбек выступал за «Рубин» с зимы 2020 года. В минувшем сезоне Тарасов провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.

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