Тарасов покинул «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов покинул казанцев, сообщается на официальном сайте клуба.

«В связи с истечением срока контракта нашу команду покидает полузащитник Дмитрий Тарасов. «Рубин» благодарит Дмитрия за время, проведенное в команде, и желает успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.

33-летний хавбек выступал за «Рубин» с зимы 2020 года. В минувшем сезоне Тарасов провел 9 матчей и не отметился результативными действиями.