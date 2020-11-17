Тарасов обогнал Дзюбу по числу подписчиков в Инстаграме и стал самым популярным российским игроком

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов обошел форварда «Зенита» Артема Дзюбу по количеству подписчиков в Instagram. Теперь 33-летний хавбек является лидером по этому показателю среди российских футболистов.

У Тарасова свыше 1,27 миллиона подписчиков. У Дзюбы — 1,26 миллиона.

Напомним, что в октябре Тарасов со своей женой Анастасией Костенко, у которой 1,25 миллиона подписчиков, устроили в Instagram розыгрыш. Победитель мог выбрать либо 1 миллион рублей, либо один из двух внедорожников.

Тарасова в текущем сезоне провел восемь матчей за казанцев во всех турнирах. У Дзюбы 12 игр в Тинькофф РПЛ, в которых нападающий забил семь голов и отдал три результативные передачи.