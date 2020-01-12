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Тарасов и Косарев проходят медосмотр с «Рубином»

09:54
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Футболисты «Рубина» в одной из клиник Казани проходят медицинское обследование. Большая часть команды приехала на клубном автобусе. Среди них оказался полузащитник Дмитрий Тарасов, сообщает «Бизнес Online».

Ранее стало известно, что экс-игрок сборной России поедет с командой на сборы. При этом контракт с игроком не заключен. Последние полгода Тарасов был без команды после окончания контракт с «Локомотивом». По ходу сезона он тренировался с московским «Динамо».

Также вместе с «Рубином» медосмотр проходит форвард системы «Зенита» Кирилл Косарев. 18-летний центральный нападающий выступал в ПФЛ, где забил два мяча в шести матчах. Также Косарев отметился четырьмя голами в восьми матчах за сборную России до 19 лет.

Дополнительная информация

https://sport.business-gazeta.ru/news/250235

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