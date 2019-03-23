Тарасов должен бывшей жене больше 15 миллионов рублей

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксаны, рассказал "СЭ", что 21 марта футболист проиграл судебный спор, пытаясь обжаловать решение по выплате алиментов. 31-летний хавбек на протяжении шести лет не перечислял деньги бывшей супруге на содержание ребенка. В конце января суд установил, что задолженность Тарасова составляет свыше 15 миллионов рублей.

– В четверг, 21 марта, состоялось финальное заседание по апелляции Дмитрия Тарасова, которое футболист проиграл. Преображенский суд посчитал законной сумму задолженности футболиста – 7,5 миллиона рублей – которую ранее установили приставы. Помимо этой задолженности существует еще неустойка, составляющая около 8 миллионов рублей, – сказал Жорин. – Пока нельзя назвать точную цифру, поскольку сумма неустойки продолжает расти. Только после того, как Дмитрий погасит основную задолженность, можно будет понять, какова неустойка. (Иван Торопцев)