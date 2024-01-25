Тамерлан Мусаев отметился дебютным голом за ЦСКА в матче с «Торпедо»

Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев забил дебютный гол за московскую команду в товарищеском матче против «Торпедо». Встреча проходит на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Счет к 40-й минуте — 1:1.

В декабре 2023 года 22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.