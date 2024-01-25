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Сегодня, 10:39

Тамерлан Мусаев отметился дебютным голом за ЦСКА в матче с «Торпедо»

Виктория Кравченко
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Форвард ЦСКА Тамерлан Мусаев забил дебютный гол за московскую команду в товарищеском матче против «Торпедо». Встреча проходит на стадионе в «Крикет энд Спортс Хаб» в Абу-Даби (ОАЭ). Счет к 40-й минуте — 1:1.

В декабре 2023 года 22-летний нападающий подписал контракт с красно-синими до конца сезона-2027/28. Он будет выступать за ЦСКА под 11-м номером.

С 2014 по 2015 год Мусаев занимался в академии ЦСКА.

ФК Торпедо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
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 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
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 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
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 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
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 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
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 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
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 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
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 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
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