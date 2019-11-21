РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Тамбову» запрещено регистрировать новичков

18:58
Теги:

Палата по разрешению споров РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков, сообщает официальны сайт Российского футбольного союза. Клуб должен погасить задолженность перед бывшими футболистами команды Евгением Овсиенко и Иваном Маркеловым.

Овсиенко выступал за «Тамбов» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «Балтику».

Маркелов перешел в «Тамбов» из «Анжи» в нынешнем сезоне, однако контракт с ним был расторгнут.

Также из-за долгов новичков запрещено регистрировать «Томи» и «Мордовии».

Дополнительная информация

https://rfs.ru/news/211052

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир