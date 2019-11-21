«Тамбову» запрещено регистрировать новичков
18:58
Палата по разрешению споров РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков, сообщает официальны сайт Российского футбольного союза. Клуб должен погасить задолженность перед бывшими футболистами команды Евгением Овсиенко и Иваном Маркеловым.
Овсиенко выступал за «Тамбов» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «Балтику».
Маркелов перешел в «Тамбов» из «Анжи» в нынешнем сезоне, однако контракт с ним был расторгнут.
Также из-за долгов новичков запрещено регистрировать «Томи» и «Мордовии».
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