«Тамбову» запрещено регистрировать новичков

Палата по разрешению споров РФС запретил «Тамбову» регистрировать новичков, сообщает официальны сайт Российского футбольного союза. Клуб должен погасить задолженность перед бывшими футболистами команды Евгением Овсиенко и Иваном Маркеловым.

Овсиенко выступал за «Тамбов» с 2016 по 2019 год, после чего перешел в «Балтику».

Маркелов перешел в «Тамбов» из «Анжи» в нынешнем сезоне, однако контракт с ним был расторгнут.

Также из-за долгов новичков запрещено регистрировать «Томи» и «Мордовии».