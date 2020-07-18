«Тамбов» в следующем сезоне будет играть домашние матчи в Саранске

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Известиям» рассказал, что в следующем сезоне команда будет проводить в Саранске на «Мордовия Арене».

— Год назад, когда «Тамбов» вышел из ФНЛ в РПЛ, руководство региона объявляло, что бюджет в 350 млн рублей останется и в премьер-лиге, но планируется привлечь еще 200-250 млн рублей за счет спонсоров. Сейчас, когда вы избежали вылета, есть понимание, сколько денег будет у клуба в сезоне-2020/21?

— У нас бюджет остается тот же, что и в этом сезоне. Сейчас его еще будет рассматривать областная дума, но наш вице-губернатор и президент клуба Арсен Таймуразович Габуев заранее гарантировал, что, если сохраним место в премьер-лиге, бюджет, выделенный регионом, сохранится на том же уровне.

— В случае вылета он бы снизился?

— Если бы мы вылетели в ФНЛ, он, конечно, был бы в два раза меньше.

— Определились, где будете проводить домашние матчи в следующем сезоне? Снова в Нижнем Новгороде?

— Скорее всего, в Саранске. Потому что в Нижнем Новгороде у нас условия не очень хорошие. Когда началась пандемия, мы написали заявление, чтобы нам понизили стоимость аренды стадиона. А нам прибавили 20 процентов.

— В Саранске пошли на снижение?

— Да, нам пошли навстречу, чтобы загрузить «Мордовию Арену». К тому же в Нижнем Новгороде был случай, когда нам запретили играть в присутствии болельщиков матч с «Зенитом» (1:2). Хотя по всей стране на стадионы допускают по 10% от общей вместимости (на арене в Нижнем Новгороде она составляет почти 45 тыс. человек. — «Известия»).