Стали известны составы команд на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ между «Тамбовом» и «Уфой». Со стартовых минут матч начнут Кирилл Панченко и Тимур Жамалетдинов.

«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Шляков, Грицаенко, Каплиенко, Чуперка, Карасев, Тетрашвили, Обухов, Панченко.

Запасные: Чагров, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Табидзе, Йокич, Данченко, Неделчару, Алиев, Безденежных, Фольмер, Жамалетдинов.

Запасные: Шафинский, Чернов, Никитин, Голубев, Емельянов, Тилль, Бизяк, Гиоргобиани.

Матч «Тамбов» — «Уфа» начнется в 13.45 (мск).