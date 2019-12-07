«Тамбов» — «Оренбург»: Килин довел счет до крупного
15:42
Защитник «Тамбова» Антон Килин забил гол в матче 19-го тура чемпионата России против «Оренбурга».
Игроки «Оренбурга» совершили ошибку на чужой половине поля и нарвались на контратаку. Георгий Мелкадзе протащил мяч до штрафной и выкатил его под удар Килину, который поразил уже пустые ворота.
? Дебютный гол Антона Килина в сезоне РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 7, 2019
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