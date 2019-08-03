16:55 | Футбол — РПЛ

"Тамбов" обыграл "Арсенал" в матче молодежного первенства

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"Тамбов" одержал победу над "Арсеналом" (2:0) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились полузащитники Денис Скрыпников и Денис Шурлов.

Молодежное первенство РПЛ

4-й тур

"Тамбов – мол." (Тамбов) – "Арсенал Т – мол." (Тула) – 2:0 (0:0)

Голы: Скрыпников, 56 (1:0). Шурлов, 61 (2:0).

Удаление: Мусаев (Арсенал Т – мол.), 74.

Судья: Ободеев (Рыльск).

3 августа. Тамбов. Стадион "Локомотив".

 

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