"Тамбов" обыграл "Арсенал" в матче молодежного первенства

"Тамбов" одержал победу над "Арсеналом" (2:0) в матче 4-го тура молодежного первенства РПЛ. В составе хозяев отличились полузащитники Денис Скрыпников и Денис Шурлов.
Молодежное первенство РПЛ
4-й тур
"Тамбов – мол." (Тамбов) – "Арсенал Т – мол." (Тула) – 2:0 (0:0)
Голы: Скрыпников, 56 (1:0). Шурлов, 61 (2:0).
Удаление: Мусаев (Арсенал Т – мол.), 74.
Судья: Ободеев (Рыльск).
3 августа. Тамбов. Стадион "Локомотив".
90+` ИГРА ОКОНЧЕНА!— ФК «Тамбов» (@fctambov68) August 3, 2019
В матче 4-го тура Первенства молодёжных команд РПЛ футбольный клуб "Тамбов-М" одерживает домашнюю победу над тульским "Арсеналом-М" со счётом 2:0! Голы на счету Дениса Скрыпникова и Александра Шурлова. pic.twitter.com/yEy1cTDGYQ
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