"Тамбов" обыграл "Арсенал" в матче молодежного первенства

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В матче 4-го тура Первенства молодёжных команд РПЛ футбольный клуб "Тамбов-М" одерживает домашнюю победу над тульским "Арсеналом-М" со счётом 2:0! Голы на счету Дениса Скрыпникова и Александра Шурлова. pic.twitter.com/yEy1cTDGYQ