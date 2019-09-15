«Тамбов» не рассматривает вариант увольнения Григоряна

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова после завершения матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2) заявила, что вопрос об отставке главного тренера Александра Григоряна не поднимался. Команда идет на последнем месте в таблице.

— Это не совсем моя компетенция. На эту тему у нас нет никаких разговоров. Нам просто нужно собраться и работать, победы будут, — цитирует Коновалову ТАСС.

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