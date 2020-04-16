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«Тамбов» не беспокоит, что будет с лимитом на легионеров

03:55
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Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что его клуб не беспокоит, что будет с введением нового лимита на легионеров в чемпионате России. С лета в РПЛ ограничение на количество легионеров в заявке на матч должно смениться на ограничение на количество иностранцев в заявке на сезон.

— Меня лимит вообще мало волнует, — цитируют «Известия» Худякова. — В нашей основной команде всего лишь два иностранца, так что нам не так важен формат — 10+15 или 8+17. У нас в команде одни русские. Так что этот вопрос меня напрягает меньше всего, примем любой лимит. Да, у нас в заявке не так мало иностранцев, но большая часть играет за дубль, это не основная команда. И нет никаких проблем. У нас отличная академия, откуда мы спокойно возьмём перспективных молодых ребят.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1000243/sevastian-terletckii/bezlimitnyi-tarif-stoit-li-otlozhit-vvedenie-limita-na-legionerov

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