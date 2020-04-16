«Тамбов» не беспокоит, что будет с лимитом на легионеров

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков отметил, что его клуб не беспокоит, что будет с введением нового лимита на легионеров в чемпионате России. С лета в РПЛ ограничение на количество легионеров в заявке на матч должно смениться на ограничение на количество иностранцев в заявке на сезон.

— Меня лимит вообще мало волнует, — цитируют «Известия» Худякова. — В нашей основной команде всего лишь два иностранца, так что нам не так важен формат — 10+15 или 8+17. У нас в команде одни русские. Так что этот вопрос меня напрягает меньше всего, примем любой лимит. Да, у нас в заявке не так мало иностранцев, но большая часть играет за дубль, это не основная команда. И нет никаких проблем. У нас отличная академия, откуда мы спокойно возьмём перспективных молодых ребят.