Стали известны составы «Тамбова» и «Локомотива» на матч 17-го тура РПЛ.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Грицаенко, Тетрашвили, Осипенко, Ойеволе, Чуперка, Карасев, Килин, Костюков, Обухов.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Локомотив»: Гильерме, Коломейцев, Чорлука, Хеведес, Рыбус, Мурило, Крыховяк, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Эдер.

Запасные: Коченков, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

Матч пройдет в Саранске и начнется в 19:30 мск.

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