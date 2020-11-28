Талалаев объяснил замену Анхеля в первом тайме матча «Ахмат» — «Локомотив»
Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему на 27-й минуте матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:0) вместо центрального защитника Вилькера Анхеля вышел Александр Пуцко.
— С чем связана замена Анхеля в первом тайме?
— Он почувствовал мышечный спазм. Решили не доводить до травмы. Правда, Пуцко не сразу попал в игру, какое-то время у нас ушло на перестроения. Из-за этого уменьшилось количество фланговых передач. Но в целом я доволен. Рад, что команда становится единой. Играет без провалов. Каждый уже знает, что от него требуется на поле. Например, раньше у футболистов, которые выходили на замену, возникали проблемы при стандартах — и у своих ворот, и у чужих. Теперь этого нет. В матче с «Локомотивом» нам не хватило остроты и реализации.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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