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Талалаев объяснил замену Анхеля в первом тайме матча «Ахмат» — «Локомотив»

22:33
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Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев объяснил, почему на 27-й минуте матча 16-го тура Тинькофф-РПЛ против «Локомотива» (0:0) вместо центрального защитника Вилькера Анхеля вышел Александр Пуцко.

— С чем связана замена Анхеля в первом тайме?

— Он почувствовал мышечный спазм. Решили не доводить до травмы. Правда, Пуцко не сразу попал в игру, какое-то время у нас ушло на перестроения. Из-за этого уменьшилось количество фланговых передач. Но в целом я доволен. Рад, что команда становится единой. Играет без провалов. Каждый уже знает, что от него требуется на поле. Например, раньше у футболистов, которые выходили на замену, возникали проблемы при стандартах — и у своих ворот, и у чужих. Теперь этого нет. В матче с «Локомотивом» нам не хватило остроты и реализации.

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