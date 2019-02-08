Такума Нисимура: "Сейчас гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с командой"

Нападающий ЦСКА Такума Нисимура признался, что его результативные действия на поле связаны с укреплением взаимопонимания с партнерами по команде. 22-летний японец забил гол во вчерашнем товарищеском матче против норвежского клуба "Согндаль" (3:0).

- Мы победили, и я рад этому. Но есть еще много моментов, которые необходимо улучшать, совершенствовать нашу игру, - приводит слова Нисимуры официальный сайт ЦСКА. - 3:0 -достойный счет. В целом мы действовали хорошо, но я не могу сказать, что в первом тайме наша команда выглядела очень здорово. Нам есть над чем работать.

Сейчас я гораздо лучше понимаю, как взаимодействовать с командой, как самому двигаться на поле. Отсюда и результативные действия. Буду продолжать в том же духе.

В текущем сезоне Нисимура провел 7 официальных матчей за ЦСКА и не отметился результативными действиями.

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