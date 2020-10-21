Защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением об эмоциональности главного тренера красно-белых, Доменико Тедеско.

— Итальянцы эмоциональны, жестикулируют, — сказал Ещенко в интервью телеканалу «Россия 24». - Думаю, это идет на пользу и команде, и публике. Такой тренер для «Спартака» — самое то. Болельщики это поддерживают, начинают заводиться, стадион начинает гнать команду.

— Из-за своей эмоциональности Тедеско получает желтые карточки и дисквалификации. Как в команде на это реагируют?

— Он — эмоциональный человек, пытается донести, что где-то не правы игроки или судьи. Это часть футбола и часть его тренерской деятельности. Мы воспринимаем это в порядке вещей. То же самое, если игрок будет играть жестко — его будут удалять, но если он играет жестко, то это его стихия.