Такое случается раз в 100 лет. Правильно ли засчитан первый гол "Крыльев"?

После розыгрыша углового удара в площади ворот махачкалинской команды ее защитник Павел Калошин нарушил правила, задержав соперника руками. А через мгновение нападающий Максим Канунников переправил мяч в сетку.

На 28-й минуте матча 20-го тура чемпионата России "Анжи" – "Крылья Советов" (0:2) произошел момент, нуждающийся в подробном разборе. После розыгрыша углового удара в площади ворот махачкалинской команды ее защитник Павел Калошин нарушил правила, задержав соперника руками. А через мгновение нападающий Максим Канунников​ переправил мяч в сетку.

Все произошло очень быстро. Когда мяч уже оказался в воротах, арбитр Кирилл Левников, реагируя на падение игрока самарцев, показал на 11-метровую отметку. Затем жестом руки пенальти отменил и указал на центр поля, засчитав гол.

Но вопрос не в этом, а в том, когда рефери дал свисток, назначив пенальти – до того, как мяч пересек линию ворот, или после. Если свисток прозвучал прежде, чем мяч перелетел через "ленточку", гол засчитывать нельзя. Если после – Левников прав.

Понять, как было на самом деле, невозможно. Свисток не слышен. Видно только, как судья подносит руку ко рту. В такой ситуации не остается ничего иного, как поддержать решение арбитра, зафиксировавшего взятие ворот. (Александр Бобров)

"Анжи" с 18 очками остался на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. "Крылья" поднялись на 10-ю строчку с 24 баллами.

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