Сын Цымбаларя — о заработках отца в футболе: «Ничего не скопил на годы после игровой карьеры»

Сын Ильи Цымбаларя Олег в интервью «СЭ» рассказал, сколько отец зарабатывал во времена игровой карьеры и скопил ли денег на следующие годы.

— Какая у отца была самая высокая зарплата во времена игры в «Спартаке», и удалось ли ему что-то скопить на годы после карьеры?

— К сожалению, скопить ничего не удалось. Если кто-то думает, что нам досталось какое-то большое наследство, то это миф и неправда. Наследство сами пытаемся формировать... А зарплата самая высокая у него была в районе десяти тысяч долларов в месяц. Точные цифры не назову, но около того.