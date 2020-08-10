«Сыграть за ЦСКА против «Барсы» Месси». Футбольная мечта Адольфо Гайча
Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч рассказал о своей футбольной мечте.
— Вы фанат Play Station. C кем-то уже сыграли в ЦСКА?
— Нет, сначала нужно купить телевизор (смеется)
— Любимые игры?
— Футбол, Call of Duty, стрелялки разные.
— За какую команду обычно играете в виртуальный футбол?
— За «Барселону» и «Ливерпуль». А вот за ЦСКА никогда не играл. Надо попробовать. Вот сейчас чуть освоюсь и начну (смеется).
— ЦСКА побеждал «Реал» в Лиге чемпионов. Есть мечта сыграть за армейцев против «Барселоны» Месси?
— Конечно! Надеюсь, она сбудется.
— А вы вообще когда-нибудь с ним встречались, общались?
— Лично нет. Однажды меня вызвали в первую сборную Аргентины. А Месси как раз тот матч пропускал из-за дисквалификации.
— Сильно расстроились?
— Да, хотелось с ним пересечься. (Виталий Айрапетов)