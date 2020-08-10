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«Сыграть за ЦСКА против «Барсы» Месси». Футбольная мечта Адольфо Гайча

10 августа 2020, 15:15
Адольфо Гайч (в центре) после дебютного матча за ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Адольфо Гайч (в центре) после дебютного матча за ЦСКА. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Новичок ЦСКА нападающий Адольфо Гайч рассказал о своей футбольной мечте.

8&nbsp;августа. Химки. &laquo;Химки&raquo;&nbsp;&mdash; ЦСКА&nbsp;&mdash; 0:2. Адольфо Гайч после дебютного матча.«Как только освоюсь, брошу вызов Дзюбе». Интервью Гайча — звездного новичка ЦСКА

— Вы фанат Play Station. C кем-то уже сыграли в ЦСКА?

— Нет, сначала нужно купить телевизор (смеется)

— Любимые игры?

— Футбол, Call of Duty, стрелялки разные.

— За какую команду обычно играете в виртуальный футбол?

— За «Барселону» и «Ливерпуль». А вот за ЦСКА никогда не играл. Надо попробовать. Вот сейчас чуть освоюсь и начну (смеется).

— ЦСКА побеждал «Реал» в Лиге чемпионов. Есть мечта сыграть за армейцев против «Барселоны» Месси?

— Конечно! Надеюсь, она сбудется.

— А вы вообще когда-нибудь с ним встречались, общались?

— Лично нет. Однажды меня вызвали в первую сборную Аргентины. А Месси как раз тот матч пропускал из-за дисквалификации.

— Сильно расстроились?

— Да, хотелось с ним пересечься. (Виталий Айрапетов)

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