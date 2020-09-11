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Сыграет ли Понсе с ЦСКА? Отвечает главный тренер «Спартака»

15:00
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Эсекиэль Понсе. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско во время пресс-конференции рассказал о готовности форварда Эсекиэля Понсе к матчу 7-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА. В текущем сезоне аргентинец провел четыре матча, в которых забил два мяча.

— Когда вернется в строй Понсе?

— Он начал тренировки с прошлой недели, полностью готов к воскресной игре. (Константин Алексеев)

Матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России ЦСКА — «Спартак» состоится в воскресенье, 13 сентября, начало — в 19.00.

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