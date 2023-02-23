Сычев хочет видеть Пиняева лидером «Локомотива»

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычев рассказал, какая ответственность лежит на полузащитнике красно-зеленых Сергее Пиняеве.

«В перспективе хотелось бы видеть Пиняева лидером «Локомотива». Хочу, чтобы он прогрессировал и вел игру команды. Видно, что молодой и незаурядный футболист, которого у нас давно не было. Мне кажется, все в его силах и возможностях. Надеюсь, он поможет команде и проявит свои лучшие качества», — приводит слова Сычева «Чемпионат».

18-летний футболист присоединился к «Локомотиву» в январе 2023 года и провел за него один матч.