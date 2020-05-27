Известный актер и болельщик красно-белых Михаил Ефремов в интервью «СЭ» оценил игру Зелимхана Бакаева.

— Недавно вместе с Еременко и Дзюбой Александр Кержаков назвал в тройке лучших игроков премьер-лиги Бакаева. А вот Сергей Юран считает это преждевременным, говоря, что спартаковцу пока не хватает стабильности. Чье мнение вам ближе?

— На мой взгляд, это хорошая тройка — все ребята яркие, играющие. Вот бы их всех вместе свести в «Спартаке» (смеется). А если серьезно, то единственный здесь минус для Бакаева — отсутствие достаточного опыта. Отсюда, что и подметил Юран, не всегда стабильная игра. В остальном это, безусловно, талантливый парень, с истинно спартаковским восприятием игры. Вспомните, какой красавец гол Зелимхан забил во встрече с «Динамо», убрав в штрафной двух защитников! Не сомневаюсь, что уже в скором времени его будут считать лидером «Спартака». (Александр Львов)