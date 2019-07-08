Сутормин рассказал, что был рад вернуться в "Зенит"

Полузащитник "Зенит" Алексей Сутормин прокомментировал свой переход в состав сине-бело-голубых. 29 июня игрок перешел из "Оренбурга" в "Рубин", а теперь стал футболистом клуба из Санкт-Петербурга.

– Вы вернулись в Петербург спустя семь лет. Успели ли соскучиться по городу?

– Конечно. Петербург – очень хороший город, и я, естественно, заезжал сюда в течение этих семи лет. Рад вернуться, потому что этот город очень многое мне дал – как в футбольном плане, так и в человеческом. Здесь я по-иному стал смотреть на многие вещи, в духовном и моральном плане Петербург мне очень помог.

– В один из ваших визитов вы даже успели отличиться в игре против "Зенита". Какое впечатление произвела на вас "Газпром Арена" в том матче?

– Ну, а что может быть лучше, когда пятьдесят тысяч человек на каждом матче поддерживают команду? Мои родители приезжали на этот матч, и они тоже отметили стадион. Превосходная арена, хорошее поле. Наша задача – оправдывать такую поддержку и радовать своих болельщиков, что мы и будем стараться делать.



– Наверняка вам есть, что сказать многочисленным болельщикам "Зенита".

– Рад вернуться, буду стараться сделать все возможное и невозможное, чтобы не только оправдать доверие тренера, но и поддержку болельщиков. Буду стараться сделать все, чтобы завоевать самые высокие награды, медали и добиться результатов. Уверен, что поддержка будет сумасшедшей, а дальше дело за нами. Будем работать и стараться оправдать все это!

Видео "Зенита" о переходе Сутормина – в стиле "Санты-Барбары" с попкорном