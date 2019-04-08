Супруга Акинфеева благодарит за поздравления. Герою сборной России – 33!

Супруга голкипера и капитана ЦСКА Игоря Акинфеева Екатерина поблагодарила болельщиков за поздравления с 33-летием ее мужа. Об этом девушка написала в своем Инстаграме и прикрепила фото с вратарем красно-синих.

– Спасибо всем за поздравления, все ваши пожелания и добрые слова передала Игорю, – написала Екатерина.

Игорь и Екатерина воспитывают двух детей: Даниила и Евангелину.

Акинфеев – шестикратный чемпион России и Кубка страны в составе ЦСКА. Семь раз становился обладателем Суперкубка России. Бронзовый призер в составе сборной России на чемпионате Европы в 2008 году.

На ЧМ-2018 года Акинфеев вместе с национальной командой дошел до четвертьфинала турнира. Тогда россияне уступили Хорватии по пенальти (2:2, 3:4 - по пен.). В матче 1/8 против Испании отразил два 11-метровых удара и принес победу своей команде.

Игорь Акинфеев: легенде №35 - 33!