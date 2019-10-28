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Сулейманов показал свой автомобиль за 4 миллиона и мощностью 750 лошадиных сил

28 октября 2019, 23:39
Магомед Шапи-Сулейманов показал Евгению Савину свою машину. Фото Youtube-канал «Красава» Вид в салоне автомобиля Магомеда-Шапи Сулейманова. Фото Youtube-канал «Красава»
Магомед Шапи-Сулейманов показал Евгению Савину свою машину. Фото Youtube-канал «Красава»
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Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов признался, что приобрел свою машину марки «Мерседес» за четыре миллиона.

«Тачка с мощностью в 750 лошадиных сил? Ну, машина это одно, мне просто понравилась! — сказал Сулейманов в интервью Евгению Савину, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Красава». - Зачем мне машина? Когда ты во дворе малой пацан, и ездят вокруг... Думаешь: ничего, время мое придет. Надо же было в Махачкале на ней показаться по-любому. Изначально я не знал, что там 750 лошадиных сил. Взял машину за 4 миллиона».

Магомед Шапи-Сулейманов показал Евгению Савину свою машину. Фото Youtube-канал "Красава"
Магомед Шапи-Сулейманов показал Евгению Савину свою машину. Фото Youtube-канал «Красава»
Вид в салоне автомобиля Магомеда-Шапи Сулейманова. Фото Youtube-канал "Красава"
Вид в салоне автомобиля Магомеда-Шапи Сулейманова. Фото Youtube-канал «Красава»

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