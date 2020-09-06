Судьи провели семинары для клубов РПЛ по работе ВАР

Судейский комитет РФС провел первые семинары для клубов премьер-лиги, в которых рассказал о принципах работы ВАР в матчах чемпионата России, а также о нововведениях в футбольных правилах, сообщает официальный сайт РФС.

Руководитель проекта по внедрению ВАР в России Леонид Калошин встретился с футболистами и тренерским штабом «Химок», член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Николай Левников встретился с «Краснодаром», а Сергей Мацюра — с «Арсеналом».

Леонид Калошин рассказал о некоторых изменениях в правилах, разобрал ряд спорных эпизодов, которые касались вмешательства системы ВАР в игру, а также ответил на вопросы тренеров и футболистов по ряду спорных эпизодов.

— Короткая пауза между сезонами не позволила судейскому комитету встретиться с клубами до начала чемпионата. Поэтому во время паузы на матчи сборной мы запланировали провести эту работу со всеми 16 клубами Тинькофф-РПЛ, — сказал Калошин. — На протяжении семинара футболисты и тренеры «Химок» показывали свою истинную заинтересованность в материале, который мы для них подготовили. У нас получился жаркий, но интересный диалог. Мы продолжим подобное общение с клубами, чтобы игроки улучшали понимание правил игры.

— Благодарны РФС за то, что такая встреча наконец состоялась. Не только у «Химок», но и у других команд накопилось множество вопросов к судейскому корпусу по работе ВАР и трактовке тех или иных правил и нововведений, — добавил главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько. — Диалог с клубами — единственное верное решение, если мы хотим повысить уровень судейства матчей чемпионата страны. Надеюсь, подобные встречи станут регулярными