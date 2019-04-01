Суд рассмотрит требование "Зенита" взыскать 4,3 миллиона рублей с "Тосно" 13 мая

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области 13 мая рассмотрит заявление "Зенита" о взыскании долгов с "Тосно".

Как информируют "РИА Новости", "Зенит" заявил суду о включении долга на сумму 4,3 миллиона рублей в реестр требований кредиторов АНО "Футбольный клуб "Тосно". Суд рассмотрит это дело 13 мая. В тот же день суд будет рассматривать заявление "Зенита" по долгу на сумму около 1 миллиона рублей.

Напомним, ФК "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом. В 2018 году перед расформированием команда выиграла Кубок России.

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