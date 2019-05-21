Суд постановил, что "Тосно" задолжал Мухаметшину 4,5 миллиона рублей

ФК "Тосно" должен своему бывшему футболисту Рустему Мухаметшину, который сейчас выступает за "Мордовию", 4,5 миллиона рублей. Такое решение принял Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в в ответ на заявление игрока.

- В ответ на ходатайство Мухаметшина Рустема Наилевича... включить требование в реестр требований кредиторов, - цитируют "РИА Новости" постановление суда.

До этого Мухаметшин просил признать долг "Тосно" перед ним в размере 4,581 миллиона рублей.

Напомним, ФК "Тосно" прекратил существование. Ранее суд признал клуб банкротом. В 2018 году перед расформированием команда выиграла Кубок России.

35-летний Рустем Мухаметшин выступал за "Тосно" с 2015 по 2018 год. Он провел за команду 82 матча и забил семь мячей при шести голевых передачах.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр