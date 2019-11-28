Суд обязал Глушакова выплатить бывшей жене еще 32 миллиона рублей

Мосгорсуд увеличил сумму компенсации бывшей супруге полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Вместо 10 миллионов рублей хавбек должен выплатить 42 миллиона.

— Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллионов рублей, — сказала адвокат Алиса Образцова.

Защита намерена оспорить судебное решение. Футболист и его бывшая супруга судятся уже более года. Дарья Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.

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