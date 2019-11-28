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Суд обязал Глушакова выплатить бывшей жене еще 32 миллиона рублей

28 ноября 2019, 13:26
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Мосгорсуд увеличил сумму компенсации бывшей супруге полузащитника «Ахмата» Дениса Глушакова, сообщает Агентство городских новостей «Москва». Вместо 10 миллионов рублей хавбек должен выплатить 42 миллиона.

— Суд частично согласился с доводами нашей апелляционной жалобы и увеличил сумму компенсации до 42 миллионов рублей, — сказала адвокат Алиса Образцова.

Защита намерена оспорить судебное решение. Футболист и его бывшая супруга судятся уже более года. Дарья Глушакова обвиняла спортсмена в изменах и требовала алименты на содержание детей.

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Дополнительная информация

https://www.mskagency.ru/materials/2949759

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