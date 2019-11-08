РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Стржалковский подал в отставку с поста главы ВФСО «Динамо»

18:05

Сегодня, 8 ноября, прошло заседание попечительского совета Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», по итогам которого была удовлетворена просьба председателя ВФСО Владимира Стржалковского об отставке по собственному желанию, информирует пресс-служба ВФСО «Динамо».

Совет поблагодарил его за работу и назначил проведение внеочередной конференции ВФСО «Динамо» на 5 декабря 2019 года.

Заседание прошло под председательством Министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева. Советом были рассмотрены итоги работы Центрального совета Общества «Динамо» за период 2017-2019 гг.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.su/news/30083/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир