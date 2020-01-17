Структуры Ивана Саввиди отсудили у «Ростова» 154 миллиона рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд отменил определение арбитражного суда Ростовской области и постановил взыскать с «Ростова» 154 миллиона рублей в пользу ООО «Агроком Холдинг», соответствующая информация опубликована в материалах суда.

Суд постановил взыскать с «Ростова» 64,6 миллиона основного долга, проценты за пользование займом в размере 22,3 миллиона рублей. Кроме того, клуб должен выплатить «Агрокому» проценты за пользование займом, начисленные на сумму основного долга в размере 66,8 миллиона рублей и неустойку — 200 тысяч рублей. Ответчика также обязали оплатить расходы истца по оплате госпошлины — три тысячи рублей.

Первоначально ЗАО «Донской табак», который на тот момент принадлежал Ивану Саввиди, передал клубу 68,5 млн рублей, средства должны были быть возвращены в конце 2016 года. Права затем были переуступлены ООО «Агроком Холдинг». В клуб была направлена претензия с требованием вернуть долг, но в «Ростове» отметили, что у них нет документального подтверждения передачи долга «Агрокому».

В феврале 2019 года между ФК «Ростов» и «РКЗ Тавр» (также входит в состав холдинга Саввиди) был заключен спонсорский контракт на 156 миллионов рублей. Новое руководство клуба сначала согласилось с предложением «Агрокома», однако затем отказалось отдавать ранее взятый кредит.

После этого компания обратилась в ростовский арбитраж с требованием о возвращением суммы основного долга вместе с штрафами и пенями, однако проиграла дело.

Суд посчитал, что договор займа был кабальным, его не одобрил совет директоров футбольного клуба, и с его помощью «Агроком» пытался получить контроль над клубом.

Судья обратил внимание на содержание документа: в нем было указано, что клуб не имеет права без письменного разрешения заемщика подписывать новые контракты с игроками и сотрудниками клуба, изменять зарплату игроков, заключать другие кредитные договоры, а также письменно согласовывать с заемщиком любые хозяйственные договоры на сумму свыше 1 миллиона рублей.

При этом заемщик, согласно документу, имел право досрочно взыскать сумму задолженности в случае не исполнения прописанных условий.

«Агроком» не согласился с решением первой инстанции и в начале декабря оспорил ее решение. Заодно компания обвинила топ-менеджмент «Ростова» в невыполнении обязательств и нежелании отдавать кредит.