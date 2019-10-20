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«Страшная дата в истории «Спартака». 37 лет назад произошла трагедия в «Лужниках»

12:54
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«Спартак» в своем Twitter опубликовал сообщение, касающееся годовщины трагедии на стадионе «Лужники». Во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка, в результате которой погибли десятки человек.

Дополнительная информация

https://twitter.com/fcsm_official/status/1185845730029834240

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