«Страшная дата в истории «Спартака». 37 лет назад произошла трагедия в «Лужниках»
12:54
«Спартак» в своем Twitter опубликовал сообщение, касающееся годовщины трагедии на стадионе «Лужники». Во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка, в результате которой погибли десятки человек.
— 20 октября 1982 -- страшная дата в истории «Спартака», — говорится в сообщении. — 37 лет назад в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» под трибунами стадиона «Лужники» случилась давка, которая унесла жизни десятков красно-белых болельщиков.— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 20, 2019
Вечная память...#ПомнимЗначитЖивы pic.twitter.com/7YpRUGQWyD
Дополнительная информация
https://twitter.com/fcsm_official/status/1185845730029834240