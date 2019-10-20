«Страшная дата в истории «Спартака». 37 лет назад произошла трагедия в «Лужниках»

«Спартак» в своем Twitter опубликовал сообщение, касающееся годовщины трагедии на стадионе «Лужники». Во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» (2:0) произошла давка, в результате которой погибли десятки человек.

— 20 октября 1982 -- страшная дата в истории «Спартака», — говорится в сообщении. — 37 лет назад в концовке матча Кубка УЕФА «Спартак» — «Хаарлем» под трибунами стадиона «Лужники» случилась давка, которая унесла жизни десятков красно-белых болельщиков.



Вечная память...#ПомнимЗначитЖивы pic.twitter.com/7YpRUGQWyD — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) October 20, 2019