Стоит ли Игнатьев семь миллионов евро? Мнение Германа Ткаченко
15:35
Футбольный агент Герман Ткаченко в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Рубин».
— Семь миллионов за Игнатьева — не перебор?
— Семь плюс. Были и более выгодные финансовые предложения.
— Российские?
— Да.
— Значит, за Игнатьева давали больше, чем за Комличенко?
— Это игроки разного уровня по потенциалу таланта. Другой клуб давал за Игнатьева больше, чем «Рубин», но они медленные в принятии решения. (Отдел футбола)