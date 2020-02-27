Стоит ли Игнатьев семь миллионов евро? Мнение Германа Ткаченко

Футбольный агент Герман Ткаченко в интервью «СЭ» поделился мнением о переходе форварда «Краснодара» Ивана Игнатьева в «Рубин».

— Семь миллионов за Игнатьева — не перебор?

— Семь плюс. Были и более выгодные финансовые предложения.

— Российские?

— Да.

— Значит, за Игнатьева давали больше, чем за Комличенко?

— Это игроки разного уровня по потенциалу таланта. Другой клуб давал за Игнатьева больше, чем «Рубин», но они медленные в принятии решения. (Отдел футбола)

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