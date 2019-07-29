"Сто процентов - это был необходимый опыт". Кокорин и Мамаев - о приговоре

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признались, что тюремное заключение стало для них важным уроком в жизни и пойдет им на пользу.

– Сто процентов – это был необходимый опыт, – заявил Кокорин в интервью "Московскому комсомольцу".

- Конечно же. Мы вообще много чего не увидели бы и может быть, многого не поняли бы, - добавил Мамаев.

Игроки отбывают заключение в колонии общего режима за участие в драке в центре Москвы.