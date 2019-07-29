"Сто процентов - это был необходимый опыт". Кокорин и Мамаев - о приговоре

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев признались, что тюремное заключение стало для них важным уроком в жизни и пойдет им на пользу.
– Сто процентов – это был необходимый опыт, – заявил Кокорин в интервью "Московскому комсомольцу".
- Конечно же. Мы вообще много чего не увидели бы и может быть, многого не поняли бы, - добавил Мамаев.
Игроки отбывают заключение в колонии общего режима за участие в драке в центре Москвы.
Дополнительная информация
https://www.mk.ru/social/2019/07/29/zhizn-mamaeva-i-kokorina-v-kolonii-razdeli-dogola-nalili-chifira.html
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