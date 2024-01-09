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Сегодня, 17:35

Стипиди удивлен, что «Краснодар» еще не продлил контракт с Ивичем

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди прокомментировал информацию о том, что «Краснодар» в скором времени может продлить контракт с главным тренером команды Владимиром Ивичем.

«Если руководство «Краснодара» действительно хочет, чтобы Ивич остался, то нужно продлевать с ним контракт уже сейчас. Я уверен, что немало клубов положили глаз на Ивича. Если его пригласит большой клуб из Москвы или Петербурга, ему не будет смысла отказывать. Я считаю, Ивич уже на сегодня достиг определенных высот в нашем футболе, и, чтобы он никуда не ушел из «Краснодара» летом, ему нужна большая поддержка. Ивич — порядочный человек, он в любом случае будет честно поступать по отношению к клубу и постарается сделать «Краснодар» чемпионом. У него есть большое рвение и стремление добиваться высоких результатов. Но рыба ищет где глубже, а человек — где лучше. Если «Краснодар» еще раздумывает над тем, стоит ли ему оставлять Ивича, то я поражен просто», — приводит слова Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

Ивич возглавил клуб в январе 2023 года. «Краснодар» после 18-го тура идет на первом месте в чемпионате России, набрав 38 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005529105_stipidi_esli_krasnodar_esche_razdumyivaet_nad_perepodpisaniem_ivicha_to_ya_porajen_prosto
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Владимир Ивич
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

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Зенит

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Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

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П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Локомотив

 6
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Александр Соболев

Спартак

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И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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