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Сегодня, 21:17

Стипиди согласился со словами Семака о том, что у всех команд РПЛ одинаковые возможности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный эксперт Павел Стипиди проанализировал слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака о том, что у всех клубов РПЛ равные возможности.

«Посмотрите на наших горе-руководителей футбольных клубов. Таких, как «Спартак», «Динамо» и бывшие работники «Локомотива». Они кричат о том, какие имеют ресурсы «Зенит». Конечно, они имеют в виду финансы команды. Но в футбол деньги не играют, играют футболисты. Кто не дает «Спартаку» не Дуарте брать за сумасшедшие деньги или «Динамо» приглашать неизвестных футболистов и смешных, а потом пытаться свалить на тренера. Кто сегодня работает в руководстве «Динамо». Там какой-то Бувач! Кто он такой? Где он работал? Это не простой клуб, только «Динамо» после войны в 1945 совершило турне в Великобритании. Они хотят сказать, что у них нет возможности вести конкуренцию с «Зенитом»? А что, у «ВТБ» деньги кончились? «Локомотив» почти полностью сменил руководство, привёл тренера. Он дал такой толчок «Локомотиву», что некоторые иностранцы выглядят еще лучше до прихода Галактионова. Семак правильно сказал, что у всех одинаковые возможности. Только нужно правильно вести селекцию, вот и все», — приводит слова Стипиди Vprognoze.ru.

В матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10862717-stipidi-semak-pravilno-skazal-chto-u-vseh-komand-rpl-odinakovye-vozmozhnosti.html
Сергей Семак
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
14
9
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

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Локомотив

 16 1 3
Дмитрий Баринов

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Локомотив

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