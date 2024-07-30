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Стипиди — о «Факеле»: «Ничего себе системная работа — чуть ли не каждые полгода тренера меняют»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Футбольный функционер Павел Стипиди считает, что в «Факеле» необходимо менять менеджмент.

«Такая система назначения тренеров, которая действует в «Факеле», пагубна для любого клуба. Я прочитал высказывание гендиректора о том, что это у них системная работа. Ничего себе системная работа! Чуть ли не каждые полгода тренера меняют.

Я уважаю Воронеж. Судил там, знаю многих людей оттуда. Болельщики у «Факела» прекрасные. Открыли в городе новый стадион — здорово. Но мне кажется, что слишком задержалась там группа москвичей, которые рулят всем в клубе. Пора прийти к делу более колоритным фигурам. В «Факеле» нужно менять менеджмент, а не тренеров раз за разом, спуская на них всех собак. Если продолжится в том же духе, Воронеж будет претендовать на вылет из премьер-лиги», — цитирует Стипиди «Евро-Футбол.Ру».

«Факел» (0 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ после двух туров. Команда Игоря Черевченко в первых матчах уступила московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2).

В следующей игре воронежцы на выезде сыграют против «Зенита» в первом туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России. Матч пройдет 30 июля. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005701041_stipidi_v_fakele_slishkom_zaderjalas_gruppa_moskvichey_kotoryie_rulyat_vsem_v_klube
Футбол
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ФК Факел (Воронеж)
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
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 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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