Старший тренер молодежной команды «Рубина» покинул клуб

Владимир Ежуров, занимавший пост старшего тренера молодежной команды, покидает «Рубин». У специалиста истек срок контракт с казанским клубом, сообщает Twitter «Рубина».

Ежуров работал с командой с июня 2019 года. До этого в 2003-2010 годах работал в системе казанского «Рубина» — тренером молодежной команды, «Рубина-2» и селекционером.