Старший тренер молодежной команды «Рубина» покинул клуб
15:04
Владимир Ежуров, занимавший пост старшего тренера молодежной команды, покидает «Рубин». У специалиста истек срок контракт с казанским клубом, сообщает Twitter «Рубина».
Ежуров работал с командой с июня 2019 года. До этого в 2003-2010 годах работал в системе казанского «Рубина» — тренером молодежной команды, «Рубина-2» и селекционером.
Владимир Ежуров покидает «Рубин»— «Рубин» Казань (@fcrk) May 29, 2020
В связи с истечением срока личного контракта ФК «Рубин» покидает Владимир Ежуров, занимавший пост старшего тренера молодежной команды.
Благодарим Владимира Раимовича за работу на благо клуба и желаем успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/jpRBufAc7n
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