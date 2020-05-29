РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Старший тренер молодежной команды «Рубина» покинул клуб

15:04

Владимир Ежуров, занимавший пост старшего тренера молодежной команды, покидает «Рубин». У специалиста истек срок контракт с казанским клубом, сообщает Twitter «Рубина».

Ежуров работал с командой с июня 2019 года. До этого в 2003-2010 годах работал в системе казанского «Рубина» — тренером молодежной команды, «Рубина-2» и селекционером.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир