Станислав Черчесов: "Енисей" - квалифицированная команда, надеюсь, что она выправится"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выразил надежду на то, что "Енисей" поправит свое турнирное положение в турнирной таблице чемпионата России.

- Я прилетел 8 февраля, и уже успел посмотреть "Спартак" и "Арсенал", - приводит слова Черчесова. - приводит слова Черчесова Youtube-канал "Енисея". - Живу в гостинице "Енисея", так что, посмотрю тренировку и игры красноярской команды. Юношеская сборная здесь еще, команда Казахстана тут работает. Из игр "Енисея" посмотрю ту, которая будет самой важной. Я смотрю встречи всех команд, и были матчи, где игра и результат разнились. По игре команда не проигрывала, а вот результат подкачал. Надо сделать коррективы, тем более, что "Енисей" приобрел нескольких качественных игроков. Я знаю некоторых футболистов, с которыми я работал в "Амкаре" - Занева, Огуде... Команда достаточно квалифицированная, так что, надеюсь, что она выправится.

На данный момент, после 17 туров, подопечные Дмитрия Аленичева занимают 16-е место с 10 набранными очками.

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