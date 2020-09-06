Стало известно, почему завис трансфер Тете в «Спартак»

Как стало известно «СЭ», «Спартак» продолжает вести переговоры по защитнику «Лиона» Кенни Тете. Московский клуб все еще рассчитывает приобрести 24-летнего игрока, но сделка тормозит из-за переговоров с агентом футболиста Мино Райолой. Есть шероховатости, которые руководство клуба надеется уладить в ближайшее время.

Тете выступает за «Лион» с июля 2017 года. В минувшем сезоне он провел за французский клуб 28 матчей во всех турнирах и сделал 1 результативную передачу. (Максим Алланазаров)