Стало известно, когда Хендрикс пройдет медосмотр в «Спартаке»

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что полузащитник Йоррит Хендрикс пройдет медобследование в московском клубе 16 января.

«Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — цитирует Фетисова ТАСС.

25-летний голландец провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.