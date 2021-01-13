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Стало известно, когда Хендрикс пройдет медосмотр в «Спартаке»

18:22
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Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов сообщил, что полузащитник Йоррит Хендрикс пройдет медобследование в московском клубе 16 января.

«Хендрикс станет игроком «Спартака» в случае успешного медицинского обследования, которое пройдет в Дубае. Вероятно, оно состоится 16 января», — цитирует Фетисова ТАСС.

25-летний голландец провел всю карьеру в ПСВ. В нынешнем сезоне он принял участие в 9 матчах чемпионата Голландии, одной игре Кубка и шести — в Лиге Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10452041

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